Ferroviário é o único time cearense invicto na Copa do Nordeste

Todas as equipes cearenses já entraram em campo pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Atual campeão, o Fortaleza foi derrotado pelo ABC em Natal por 2 a 0. Já o Ceará superou o Sampaio Corrêa com autoridade no Estádio Presidente Vargas. O Ferroviário, por sua vez, somou um ponto importante contra o Bahia em Salvador.

O Tubarão da Barra, inclusive, é o único representante cearense que não perdeu no certame regional. Os outros dois times do estado já foram derrotados. O Vovô foi superado pelo próprio time coral na rodada de estreia, já o Leão sofreu seu primeiro revés na temporada neste sábado, 4, diante do ABC.

O Ferroviário, treinado por Paulinho Kobayashi, soma uma vitória e um empate até o momento. Se somar os jogos das Eliminatórias da Copa do Nordeste, a marca aumenta para quatro jogos invicto.

Na fase anterior, o time da Barra do Ceará empatou sem gols com ASA/AL e Confiança/SE antes de avançar para a fase de grupos. Em ambos os duelos, saiu vencedor nos pênaltis.

Boa temporada

Além da boa campanha no Nordestão, onde ocupa a vice-liderança do Grupo A com quatro pontos, o Ferroviário também conseguiu bons resultados no Campeonato Cearense. Em quatro jogos pelo estadual, o time venceu dois, empatou um e perdeu outro.

Confira os próximos jogos do Ferroviário

Iguatu x Ferroviário - 07/02 (Cearense)

CSA x Ferroviário - 14/02 (Nordeste)

Ferroviário x Sergipe - 18/02 (Nordeste)

Ferroviário x ABC - 22/02 (Nordeste)

