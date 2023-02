CBF define arbitragem de CSA x Ferroviário pela Copa do Nordeste

Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 14, às 19h30min, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela terceira rodada do certame regional

A CBF divulgou a lista de árbitros para os jogos da terceira rodada da primeira fase da Copa do Nordeste nesta sexta-feira, 10. O duelo entre Ferroviário e CSA será comandado pelo juiz potiguar Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.

Ele terá Luis Carlos de França Costa e Vinicius Melo de Lima, ambos também potiguar, como assistentes. O alagoense Márcio dos Santos Oliveira será o quatro árbitro da partida.

CSA e Ferroviário se enfrentam na próxima terça-feira, 14, às 19h30min, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. No Grupo A, o Tubarão da Barra ocupa a 3ª colocação, com quatro pontos somados em duas partidas já disputadas.

Arbitragem de CSA x Ferroviário



Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN - VAR/FIFA)



Assistentes: Luis Carlos de França Costa (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)



4° árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

