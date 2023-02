Paulinho Kobayashi prevê dificuldades com maratona de jogos: "Eles não são máquinas"

Logo no início da temporada 2023, o Ferroviário já sofre com a correria do calendário de jogos. Somente entre os dias 28 de janeiro e 28 de fevereiro, o Tubarão da Barra possui dez partidas agendadas. Até este domingo, 12, a equipe coral já cumpriu metade da sua agenda dentro do período, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Até o fim de fevereiro, o Ferroviário ainda possui três compromissos pela Copa do Nordeste (CSA, Sergipe e ABC), um pelo Campeonato Cearense (Maracanã) e um pela Copa do Brasil (Resende-RJ).

Devido ao pouco tempo de descanso entre os jogos, o técnico Paulinho Kobayashi prevê dificuldades para o seu elenco e define o Campeonato Cearense como prioridade.

"A gente tem que tentar (poupar) em alguns jogos aí para frente, vamos estudar, conversar e ver qual o jogo que podemos deixar descansar, principalmente, para a decisão com o Maracanã, porque o importante para o Ferroviário é o calendário 2024", afirma.

Com resultados expressivos na temporada como a vitória de 3 a 0 sobre o Ceará, e o empate conquistado contra o Bahia pelo placar de 2 a 2, em Salvador-BA, o treinador coral teme que o elenco sofra com lesões, o que afetaria a qualidade do time.

"Essa maratona de jogos atrapalha bastante, eles não são máquinas. Entendo que vai chegar o momento que vai ser difícil, eu só espero que a gente não tenha lesão, para não perder jogador", avalia.

No último sábado, 11, o Ferroviário bateu o Maracanã pelo placar de 2 a 0, e pode perder até por um gol de diferença no jogo da volta, que estará nas semifinais do Campeonato Cearense. Os três próximos compromissos do Ferrão são pela Copa do Nordeste, sendo o primeiro nesta terça-feira, 14, quando enfrenta o CSA, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

Confira a maratona de jogos do Ferroviário:

28/01 - Caucaia 1 x 2 Ferroviário - Camp. Cearense

31/01 - Ferroviário 1 x 1 Ceará - Camp. Cearense

04/02 - Bahia 2 x 2 Ferroviário - Copa do Nordeste

07/02 - Iguatu 2 x 1 Ferroviário - Camp. Cearense

11/02 - Ferroviário 2 x 0 Maracanã - Camp. Cearense

14/02 - CSA x Ferroviário - Copa do Nordeste

18/02 - Ferroviário x Sergipe - Copa do Nordeste

23/02 - Ferroviário x ABC - Copa do Nordeste

25/02 - Maracanã x Ferroviário - Camp. Cearense

28/02 - Resende-RJ x Ferroviário - Copa do Brasil

