CBF detalha tabela dos cearenses na primeira fase da Copa do Brasil

Os clubes cearenses já sabem quando entrarão em campo pela primeira fase da Copa do Brasil de 2023. Na manhã deste sábado, 11, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos jogos iniciais da competição nacional, incluindo as partidas de Caucaia, Ferroviário, Ceará e Iguatu, quatro dos cinco representantes cearenses.

A primeira equipe do estado a entrar em campo será o Caucaia. No dia 22 de fevereiro (quarta-feira), a Raposa recebe o Tombense-MG, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus-CE, às 19 horas, e precisa vencer para sair de campo classificado.

O Ferroviário, por sua vez, fará a estreia na Copa do Brasil no dia 28 de fevereiro (terça-feira), contra o Resende-RJ. Diferente do Caucaia, o Tubarão jogará fora de casa, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, e precisa de apenas um empate para se classificar. A bola rola também às 19 horas.

O Ceará irá estrear na competição apenas no primeiro dia de março (01/03 - quarta-feira). Nesta data, o Alvinegro de Porangabuçu entra em campo para encarar a Caldense-MG, fora de casa, às 21h30min. O palco do confronto será o Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, Minas Gerais. O Vovô joga pelo empate.

O Iguatu encerra as disputas dos times cearenses na primeira fase da Copa do Brasil no dia 2 de março (quinta-feira), às 19h15min. O Azulão recebe o América de Natal, no Estádio Morenão, em Iguatu-CE, e joga com a necessidade de vencer para seguir na competição.

Vale lembrar que o Fortaleza só entrará na competição na terceira fase, por ser um dos times brasileiros na disputa da Copa Libertadores da América.

Além de detalhar a data, horário e local dos jogos, a CBF também divulgou a transmissão de cada confronto. Entretanto, de acordo com a tabela anunciada, apenas o jogo do Ceará será transmitido. O torcedor poderá assistir ao confronto entre Caldense e Vovô via Amazon Prime, serviço de streaming.

Cotas de premiação

Assim como nas edições anteriores da Copa do Brasil, a CBF dividiu os clubes em três potes. O Ceará, por disputar a Série B do Campeonato Brasileiro está no grupo 2, enquanto os outros times cearenses ocupam o grupo 3, formado por equipes das Séries C, D e outros que preencheram as vagas.

Dessa forma, o Alvinegro de Porangabuçu será premiado com R$ 1,25 milhão. Já Ferroviário, Caucaia e Iguatu receberão R$ 750 mil pela participação na primeira fase da Copa do Brasil.

