Kobayashi celebra empate com o Bahia e diz que elenco "quer fazer história"

Ferroviário somou ponto importante contra o time baiano neste sábado, 4, e é vice-líder do Grupo A da Copa do Nordeste

Na noite deste sábado, 4, o Ferroviário empatou por 2 a 2 com o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os times se enfrentaram em duelo da segunda rodada da Copa do Nordeste. Com o ponto somado, o Tubarão assumiu a vice-liderança do Grupo A do torneio.

Após a partida, o técnico Paulinho Kobayashi concedeu entrevista coletiva e rechaçou qualquer tipo de surpresa em relação a atuação do seu time diante do time baiano.

"Não, de forma alguma. Eu trabalho com eles diariamente. Eles mostram a vontade que têm de conquistar. Então quando jogam com essas equipes grandes, jogam como querem. Eles querem fazer história […] Eu penso que esse empate para a gente foi como uma vitória porque as outras equipes que vierem jogar contra o Bahia vão ter muita dificuldade."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Destaque coral, Erick Pulga é o artilheiro da Copa do Nordeste 2023

Ferroviário é o único time cearense invicto na Copa do Nordeste

Em jogo intenso, Ferroviário empata com o Bahia na Fonte Nova

No comando do time desde o fim do ano passado, o treinador coral enalteceu o esforço dos seus jogadores durante as partidas. Ele ainda afirmou que a equipe de 2023 é totalmente diferente da de 2022, quando o time foi rebaixado para a Série D.



"Aqueles que tinham dúvidas sobre esses atletas, não podem ter mais dúvidas. É um time totalmente diferente do ano passado, está lutando, honrando a camisa. Temos que dar credibilidade aos atletas e buscar coisas grandes nas competições", salientou.

Campeonato Cearense

Além da Copa do Nordeste, o Ferroviário também disputa o Estadual neste primeiro semestre do ano. No Cearense, o Tubarão é vice-líder do Grupo B com sete pontos e está virtualmente classificado para as quartas de final.

Com isso, Paulinho Kobayashi fez questão de ressaltar a importância da competição estadual, principalmente para o calendário do time na próxima temporada.

"Nós temos que dar ênfase ao Campeonato Cearense porque ele nos dá calendário para 2024. Não podemos deixar de trabalhar em cima disso", disse.