Destaque coral, Erick Pulga é o artilheiro da Copa do Nordeste 2023

Atacante de 22 anos marcou os dois gols do Tubarão da Barra no empate diante do Bahia em Salvador

Na noite deste sábado, 4, o Ferroviário conseguiu um empate importante diante do Bahia pela Copa do Nordeste 2023. Na Arena Fonte Nova, as equipes empataram em 2 a 2 em jogo válido pela segunda rodada do certame regional.

Os dois gols do time coral na partida foram marcados por um único jogador: Erick Pulga. O camisa 16, inclusive, se tornou o artilheiro da atual edição do Nordestão com três tentos assinalados. Ele já havia marcado uma vez contra o Ceará na rodada de abertura.

No topo do ranking, Pulga é seguido de perto por Ciel, companheiro de equipe e que tem dois tentos no torneio. Os dois juntos, inclusive, marcaram dez dos 13 gols do Ferroviário em 2023. Em entrevista exclusiva recente ao Esportes O POVO, o jovem contou como é realizar a parceria com o experiente atacante de 40 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu tô muito feliz de jogar com o Ciel. É um cara que eu assisti na televisão e hoje eu posso ter a honra de jogar ao lado dele e o ajudar a marcar muito mais gols”.

Sobre o assunto Ferroviário é o único time cearense invicto na Copa do Nordeste

Em jogo intenso, Ferroviário empata com o Bahia na Fonte Nova

Parceria com Ciel e placar surpreendente: Pulga fala de Ferroviário 3x0 Ceará

Aos 22 anos, Pulga é um dos destaques do time de Paulinho Kobayashi neste início de temporada. Até aqui, são quatro gols, sendo três pelo certame regional e um pelo Campeonato Cearense. Além disso, o jogador é crucial nas ações ofensivas do Tubarão da Barra.

O camisa 16 está emprestado pelo Atlético Cearense ao Ferroviário. No contrato, inclusive, existe uma cláusula de vitrine caso Pulga seja negociado enquanto atua pelo clube coral.

Tags