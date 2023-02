A um mês para reabertura, veja como está o gramado do Castelão

Governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), afirmou ao Esportes O POVO que a ordem é para o estádio estar pronto no jogo da volta do Fortaleza contra o Deportivo Maldonado-URU pela pré-Libertadores, em 2 de março

A obra de implantação do novo gramado do Castelão entra em seu último mês antes da reabertura. A previsão para entrega do equipamento é início de março, sem uma data definida. Entretanto, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), afirmou ao Esportes O POVO que a ordem para o estádio estar pronto no jogo da volta do Fortaleza contra o Deportivo Maldonado-URU pela pré-Libertadores, em 2 de março.

"Garanto que essa é a ordem que o Quintino (Superintendente de Obras Públicas) recebeu: Libertadores será no Castelão. A grama tem que estar impecável para o primeiro jogo do Fortaleza na Libertadores", disse o governador.

A equipe do Esportes O POVO visitou o Castelão nesta quinta-feira, 2. Faltando um mês para a reabertura, o gramado recebe os últimos ajustes antes de voltar a receber jogos. O primeiro corte da grama ocorreu no último dia 9 de janeiro.

Além do jogo do Fortaleza contra o Deportivo Maldonado, o segundo Clássico-Rei de 2023 deve ocorrer no Castelão. A partida entre os dois principais clubes do Estado está programada para o dia 5 de março, quando Alvinegro e Tricolor se enfrentam pela Copa do Nordeste.

Com a obra no Castelão iniciada na segunda semana de novembro, os clubes da Capital cearense têm utilizado o estádio Presidente Vargas (PV). O primeiro Clássico-Rei da temporada, inclusive, será disputado no estádio localizado no bairro Benfica.

Confira os detalhes das obras

A obra no Castelão tem investimento de R$ 1,95 milhão. Além do gramado, também houve a troca do sistema drenagem, que agora terá o dobro da capacidade e a instalação de novos tubos e valas.

No dia 17 de dezembro, foi finalizado o plantio da nova grama. Diferente das últimas temporadas, a instalação do novo gramado não foi realizada com placas ou tapetes, mas sim plantada. Após o primeiro corte, haverá, no mínimo, dois cortes semanais até a entrega do campo com o intuito de nivelar o terreno.

