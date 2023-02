PV trabalha para contar com identificação facial de torcedores até o Clássico-Rei

A identificação de torcedores nos estádios é um tema antigo, já debatido muitas vezes no futebol cearense, geralmente após algum problema registrado em uma praça esportiva.

Com o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense se aproximando e a discussão sobre a segurança que ele trouxe, foi informado nas reuniões de providência que o estádio Presidente Vargas passará a ter um sistema de identificação facial de torcedores, que deverá ter funcionamento iniciado no primeiro encontro entre Ceará e Fortaleza nesta temporada, marcado para terça-feira, 7.

O equipamento não é como o que foi instalado no Allianz Parque este ano, que substitui o ingresso pela biometria facial, para que os torcedores adentrem na praça esportiva, portanto precisa de equipamentos específicos em todas as catracas. No PV, a identificação facial será feita utilizando o sistema de monitoramento interno do estádio por meio de um software chinês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao O POVO, o titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel), Ozires Pontes, explicou um pouco como tudo vai funcionar. “Imagine uma pessoa entrando no estádio e ela tem problemas com a justiça. Uma câmera normal ia filmar e se alguém visse a pessoa lá dentro ou a Polícia identificasse visualmente, mas não conseguisse fazer uma ação na hora; depois do jogo, poderia pedir as imagens, que ficam armazenadas por um período, para ver se era a pessoa que estavam pensando ou não. Com o reconhecimento facial, ela acusa (que é a pessoa) na hora. Emite-se um alerta na sala de monitoramento (na tela) e a Polícia pode fazer a ação lá dentro”.

O software também vai ajudar a identificar pessoas que, porventura, causarem problemas na praça esportiva durante uma partida, facilitando a criação de uma lista dos envolvidos na situação, que poderão ser punidos pela justiça posteriormente. O sistema será linkado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O circuito interno do PV possui 100 câmeras e todas vão estar integradas com o software. “O estádio hoje está todo monitorado e o reconhecimento virtual está em processo de instalação. Estamos trabalhando para dar tempo de ficar pronto para o Clássico-Rei”, disse o titular da Secel.

Tags