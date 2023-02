Almanaque sobre o Clássico-Rei será lançado na próxima semana

Com fichas técnicas e estatísticas completas de todas as partidas, produção é dedicada a uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro

Na próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, acontecerá o lançamento oficial do "Almanaque Clássico-Rei". A obra relata, com detalhes, mais de 600 jogos entre Ceará e Fortaleza na história. A estreia do manual, inclusive, será na véspera do clássico pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2023.

Esse será o primeiro livro dedicado a uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A publicação conta com 302 páginas (tamanho 20 x 27) com tudo sobre as mais 600 edições do Clássico-Rei, tendo as fichas técnicas e estatísticas completas de todas as partidas, mais de 1.500 gols, goleadas, sequências invictas. Além disso, também traz dados sobre os mais de 2400 atletas que atuaram, maiores goleadores, cartões amarelo e vermelho, públicos, árbitros, sobre os mais de 190 técnicos e tantas outras informações e curiosidades.

O autor da obra, José Renato S. Santiago Jr, conversou exclusivamente com o Esportes O POVO e falou um pouco sobre o Almanaque.

“Foi um processo de pesquisa muito consistente. O almanaque é muito diversificado e mostra o tamanho do equilíbrio que existe entre essas duas forças do futebol nordestino", salientou.



A ideia do Almanaque é registrar a importância e o tamanho do Clássico-Rei para o Ceará, que mobiliza torcedores apaixonados e todas as pessoas que admiram o esporte.

O livro custa R$ 105,00 e o seu lançamento oficial será no dia 6 de fevereiro no Shopping Benfica, a partir das 19h.

Lançamento do Almanaque Clássico-Rei

Dias: 06 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Área de Eventos - 2º piso

Endereço: Av. Carapinima, 2200 – Benfica

Entrada gratuita



