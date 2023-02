Ceará abre check-in para o Clássico-Rei pelo Cearense

A partida está marcada para o dia 7 de fevereiro, no PV. O Vovô é o mandante do confronto

O Ceará abriu na última quinta-feira, 2, o check-in para o Clássico-Rei. O confronto é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. A bola vai rolar às 21h35min, no Presidente Vargas.

A torcida alvinegra terá acesso aos setores Azul, Social e Laranja. Para confirmar a presença, o sócio-torcedor deve acessar o site Sócio Vozão, no qual haverá um campo especializado para o jogo de acordo com o respectivo plano assinado.

O check-in para o primeiro Clássico-Rei do ano está aberto!



Sócios do plano Vovô de Ouro já podem garantir presença na partida que acontecerá na terça-feira (07/02), às 21h35, no PV.



Garanta a sua presença: https://t.co/4g3pcHZXnA#CearáSC #SejaSócioVozão pic.twitter.com/tXjf9mvoNs

Venda de ingressos

Caso haja sobra de entradas, a venda será realizada presencialmente nas bilheterias do PV no dia do confronto.

