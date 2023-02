CBF confirma Clássico-Rei no Castelão para o dia 5 de março pelo Nordestão

O duelo entre Ceará e Fortaleza está marcado para o dia 5 de fevereiro, às 18h30min, no Castelão. A confirmação da CBF sobre o Clássico-Rei já projeta a reabertura da arena, que passa por obras no gramado desde a segunda semana de novembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nessa quinta-feira, 2, a data do Clássico-Rei válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo entre Ceará e Fortaleza está marcado para o dia 5 de fevereiro, às 18h30min, no Castelão.

A confirmação da CBF sobre o Clássico-Rei já projeta a reabertura do Castelão. O estádio, que passa por obra de implantação do novo gramado desde a segunda semana de novembro de 2022, deve ser reaberto no dia 2 de março, no embate entre Fortaleza e Deportivo Maldonado-URU pela pré-Libertadores.

>>> Veja como está o gramado do Castelão a um mês da reabertura

A confirmação da data ocorre com a divulgação da CBF da tabela detalhada da 5ª a 8ª rodada da Copa do Nordeste. Anteriormente, a entidade havia divulgado as datas da fase de grupos do Nordestão até a quarta rodada.

A 8ª rodada ainda tem cenário em aberto. A CBF divulgou que os jogos da última rodada da fase de grupos vão acontecer em 21 ou 22 de março sem horário definido. Na ocasião, o Ceará vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas-BA no Castelão. Já o Fortaleza e o Ferroviário visitam Santa Cruz e Náutico no Arruda e nos Aflitos, respectivamente.

A partida do Fortaleza pela 7ª rodada da Copa do Nordeste contra o Náutico não tem data definida. A CBF deve confirmar o dia, o horário e o local do jogo depois da definição do Tricolor na pré-Libertadores. O confronto da volta contra os uruguaios está marcado para 2 de fevereiro.

Dentre os três clubes cearenses no Nordestão, o Fortaleza já disputou o seu jogo da 5ª rodada da Lampions. O Tricolor teve a partida contra o Sergipe antecipada para o dia 26 de janeiro, quando superou o rival por 1 a 0, por causa da estreia na pré-Libertadores prevista para 23 de fevereiro.

Veja os jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário da 5ª a 8ª rodada da Copa do Nordeste:

5ª rodada

22/2 - Fluminense-PI x Ceará - Estádio Lindolfo Monteiro (21h30min)

23/2 - Ferroviário x ABC - Estádio Presidente Vargas (21h30min)

6ª rodada

4/3 - Campinense x Ferroviário - Estádio Amigão (17h30min)

5/3 - Ceará x Fortaleza - Estádio Castelão (18h30min)

7ª rodada

8/3 - Ferroviário x Santa Cruz - Estádio Presidente Vargas (19 horas)

8/3 - Vitória x Ceará - Estádio Manoel Barradas (21h30min)

*Data a definir - Fortaleza x Náutico - Estádio a definir

8ª rodada

21/3 ou 22/3 - Santa Cruz x Fortaleza - Estádio Arruda (Horário a definir)

21/3 ou 22/3 - Náutico x Ferroviário - Estádio Aflitos (Horário a definir)

21/3 ou 22/3 - Ceará x Atlético de Alagoinhas - Estádio Castelão (Horário a definir)





