Floresta perde para o Palmeiras e cai nas quartas de final da Copinha

A bonita caminhada do Floresta na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim. Na noite desta quarta-feira, 18, o Lobo da Vila não foi páreo para o atual campeão Palmeiras e perdeu por 5 a 0 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pelas quartas de final da competição.

Superior tecnicamente, o Palmeiras não encontrou muita resistência do Floresta na partida. Tanto é que, com apenas cinco minutos de bola rolando, o clube paulista abriu o placar. Após escanteio batido na primeira trave, Ruan Ribeiro desviou com a ponta do pé para superar o goleiro Wilderk.

O Floresta sentiu o gol e encontrou ainda mais dificuldades na partida. O Palmeiras aproveitou e ampliou o marcador aos 24 minutos. Ruan Ribeiro sofreu falta dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e botou a bola no fundo das redes, deslocando o goleiro Wilderk.

Antes de acabar o primeiro tempo, o Palmeiras ainda conseguiu marcar dois gols e, com isso, encaminhar a vitória. Primeiro, David Kauã marcou. Minutos depois, Kevin foi o responsável por balançar as redes do goleiro Wilderk pela quarta vez na noite.

Com o jogo resolvido, o ritmo na segunda etapa foi outro. O Palmeiras tirou o pé do acelerador, enquanto o Floresta esperava o tempo passar. Entretanto, o time paulista ainda conseguiu balançar as redes pela última vez. O camisa 8 Pedro Lima marcou de cabeça, nos acréscimos do segundo tempo.



Campanha do Floresta

Antes de enfrentar o time paulista, a equipe do técnico Raimundo Wagner eliminou o Ceilândia, Avaí e Athletico-PR, nesta sequência, no mata-mata da Copinha. Na fase inicial, o Floresta terminou na segunda colocação do grupo 5, com quatro pontos, atrás apenas do favorito Flamengo.

Outros representantes cearenses

O Fortaleza é o único remanescente cearense na competição. Nesta quinta-feira, 19, o Tricolor encara o Santos, também pelas quartas de final da Copinha, às 21h45min. Ceará e Tirol/CEFAT foram eliminados ainda na fase de grupos.

