Vereador propõe mudar nome do PV para estádio Rei Pelé

O vereador Carmelo Neto (PL) iniciou tramitação para alteração do nome do Estádio Presidente Vargas para Estádio Rei Pelé. A proposta foi feita na Câmara Municipal de Fortaleza e deve ser avaliada nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo próprio político através das redes sociais.

"Iniciei tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza para mudarmos o nome do Estádio Presidente Vargas para Estádio Rei Pelé. Vamos retirar aquele que golpeou a democracia para dar lugar ao maior jogador de todos os tempos, que brilhou ao jogar no estádio em 1972. Eterno Pelé!", informou.



Atualmente, o "PV", como é popularmente conhecida, tem capacidade para 20.166 pessoas e será a principal praça esportiva cearense durante a reforma da Arena Castelão, que deve ser liberada apenas no início de março.

Quem é Carmelo Neto?

O político está no seu primeiro mandato como vereador de Fortaleza, eleito com 8.527 votos em 2020. Em 2022, ainda foi eleito o deputado estadual mais votado no Ceará e assumirá o cargo em fevereiro deste ano. Ele é estudante de Direito e defensor de pautas conservadoras, além de ser um forte aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado.



Rei Pelé

Maior jogador de todos os tempos, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, depois de uma progressão do câncer no cólon intestinal identificado em setembro de 2021.

Durante o velório do Rei do Futebol, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, revelou seu desejo com que todas as Federações filiadas à entidade tivessem, ao menos, um estádio com o nome de Pelé.

