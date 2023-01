Floresta vence Ceilândia nos pênaltis e enfrenta Avaí na terceira fase da Copinha

Lobo da Vila empatou sem gols com equipe brasiliense no tempo regulamentar. Nos pênaltis, grupo cearense acertou três cobranças e goleiro Wilderk defendeu duas tentativas do adversário

O Floresta segue fazendo história da Copinha. O Lobo da Vila está na terceira fase da competição nacional após vencer o Ceilândia-DF nos pênaltis. Foram convertidas três das cinco cobranças feitas pelos jogadores do Verdão da Vila Manuel Sátiro e o goleiro Wilderk defendeu ainda duas tentativas do adversário.

No tempo regulamentar, os dois times não saíram do 0 a 0. No segundo tempo, especialmente, o Floresta criou chances e até chegou a colocar uma bola na trave. Nos pênaltis, Cris, Athyrson e Vitinho foram os responsáveis pelos tentos do Lobo.

Agora, a equipe cearense enfrenta o Avaí na terceira fase da Copinha. A data e o horário do jogo ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol.

