Com três clubes cearenses, Nordestão 2023 tem cotas e grupos definidos; saiba detalhes

Com a classificação confirmada de Ferroviário, Vitória, Santa Cruz e CSA, a Copa do Nordeste tem definido todos os times que irão disputar a fase de grupos da competição, assim como as cotas. Ceará, Fortaleza e o Tubarão da Barra, representantes cearenses no torneio regional, possuem premiação milionária garantida apenas pela participação.

Para chegar na fase de grupos, o Ferroviário precisou superar o Asa-AL e o Confiança-SE, em jogos únicos e eliminatórios. Repleto de emoção, o Coral venceu os dois jogos nas cobranças de pênalti. O Vitória, por outro lado, derrotou o Cordino-MA (2 a 1) e o Jacuipense-BA (1 a 0), ambos no tempo normal.

Sobre o assunto Ferroviário vence Confiança-SE nos pênaltis e está na fase de grupos da Copa do Nordeste

Apresentado, Vitor Gabriel garante: "Vou entregar muitos gols"

Lucero chega a Fortaleza para assinar contrato com o Tricolor

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No outro lado do chaveamento preliminar, o Santa Cruz venceu o Caucaia (1 a 0) e o Botafogo-PB (2 a 1), enquanto o CSA despachou o ganhou do Potiguar (1 a 0) e do América-RN nas cobranças de pênaltis.

Desta maneira, a formatação dos grupos ficou assim:

Grupo A

Fortaleza, Ferroviário, Sport, Vitória, Sampaio Corrêa, CRB, Fluminense-PI e Atlético de Alagoinhas

Grupo B

Ceará, Bahia, CSA, Náutico, Santa Cruz, ABC, Campinense, Sergipe

Cotas milionárias

Entre os melhores ranqueados da CBF do torneio, Ceará e Fortaleza compõem o pote um do Nordestão, status que garante R$ 3,2 milhões em cotas para cada um dos clubes apenas pela participação na fase de grupos. O Ferroviário, no pote três, tem R$ 1,9 milhão assegurado.

O valor que Ceará e Fortaleza receberão na edição de 2023 é aproximadamente 67% maior do que em 2022, quando a dupla cearense faturou R$ 1,9 milhão na fase de grupos, cada um. A premiação para o campeão também teve aumento significativo, passando de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões.

Confira a cota para cada pote da Copa do Nordeste 2023



Pré-Copa do Nordeste



Fase 1 – R$ 120 mil (para equipes eliminadas)

Fase 2 – R$ 180 mil (para equipes eliminadas)

Fase de grupos



Pote 1 – R$ 3,2 milhões (Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport)



Pote 2 – R$ 2,4 milhões (Vitória, CRB , CSA e Sampaio Corrêa)



Pote 3 – R$ 1,9 milhão (Náutico, Santa Cruz, ABC, Ferroviário)



Pote 4 – R$ 1,2 milhão (Campinense, Sergipe, Atlético de Alagoinhas e Fluminense-PI)



Cotas para as fases finais