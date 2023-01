Classificação do Ferroviário na Copa do Nordeste impacta em folhas, premiação e reforços

Classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste, o Ferroviário tem direito a uma cota de R$ 1,9 milhão (valor bruto) e o dinheiro terá bastante impacto no time coral.



Em conversa com o Esportes O POVO, o diretor de futebol do clube, Walmir Araújo, disse que a quantia garantida pelo Nordestão — e o time poderá conquistar mais, caso avance no torneio — vai cobrir o pagamento de pelo menos três folhas salariais e o restante deverá ser investido na contratação de reforços para o clube.

O investimento mensal do Ferroviário com o futebol é de cerca de R$ 230 mil. Diante disso, a cota de participação na Copa do Nordeste daria para pagar até oito folhas, mas Walmir Araújo avalia que ainda são necessários alguns atletas para o clube e vai propor novas contratações.

“Com essa receita, temos que qualificar mais o time, trazer mais um zagueiro, um volante e possivelmente um meia articulador. Essa é minha pedida. Vamos conversar com toda a diretoria sobre isso”, disse.

A diretoria coral já recebeu uma antecipação no valor de R$ 126 mil, relativo aos jogos da fase preliminar. Outra quantia, de R$ 250 mil, será repassada aos jogadores, para rateio, aos atletas, como premiação pela classificação.

Jogos atrativos

A diretoria coral também tem expectativa de boas arrecadações em jogos da Copa do Nordeste, já que enfrentará times tradicionais da região. O Tubarão está no Grupo A e vai enfrentar as equipes do Grupo B, que são ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe, CSA e Santa Cruz.

“Vamos cruzar com clubes grandes do futebol do nordeste, consequentemente, devemos ter algumas boas rendas”, comentou Walmir. O diretor de futebol garante, porém, que o planejamento coral está dentro da realidade do clube.

