Saiba quanto o Caucaia faturou com a participação na Pré-Copa do Nordeste

Na noite desta quinta-feira, 5, o Caucaia se despediu da Copa do Nordeste de 2023. No Estádio do Arruda, em Recife, a Raposa Metropolitana foi derrotada pelo Santa Cruz por 2 a 0 e caiu na primeira fase preliminar da competição regional.

Mesmo sem avançar para o próximo estágio do torneio, o clube cearense faturou R$ 126.500,00, apurou o Esportes O POVO. O valor é uma bonificação pela participação na Pré-Copa do Nordeste.

Agora, o Caucaia volta seu foco para o Campeonato Cearense. Vice-campeão em 2022, o time estreia na edição de 2023 diante do Maracanã, no sábado, 14, às 18h30min. O jogo será disputado no estádio Ronaldão e terá transmissão da FCF TV.

Neste ano, a Raposa Metropolitana disputará, além do estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D.

