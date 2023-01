Caucaia perde para o Santa Cruz e cai na primeira fase preliminar da Copa do Nordeste

O Caucaia lutou, mas não conseguiu impedir a eliminação na Copa do Nordeste. Na noite desta quinta-feira, 5, a Raposa enfrentou o Santa Cruz, no Arruda, e saiu de campo derrotada por 2 a 0. Dessa forma, o time cearense caiu ainda na primeira fase preliminar da competição.

O jogo

Jogando fora de casa, o Caucaia não conseguiu impor o próprio ritmo na etapa inicial e viu o Santa Cruz ficar mais tempo no campo de ataque durante todo o primeiro tempo. Por isso, o goleiro Célio começou a se destacar ao fazer grandes defesas, sendo uma delas aos 17 minutos em chute de Anderson Ceará.

Três minutos depois, o goleiro do time cearense voltou a brilhar. Desta vez, Célio fez grande defesa após cabeçada do zagueiro Alemão, que ganhou pelo alto da defesa do Caucaia.

Sem conseguir trabalhar a bola para entrar na área adversária, o Caucaia buscava oferecer perigo ao Santa Cruz com chutes de média distância. Juliano e Goiaba, aos 30 e 39 minutos respectivamente, arriscaram da intermediária e o goleiro Matheus Inácio foi obrigado a fazer duas boas intervenções.

No segundo tempo, o cenário de antes do intervalo foi mantido: Santa Cruz com a bola e Caucaia apenas se defendendo. Porém, diferente dos 45 minutos iniciais, o time pernambucano conseguiu chegar ao gol após cobrança de pênalti de Hugo Cabral aos 8’.

Depois do gol sofrido, o Caucaia foi obrigado a se lançar ao ataque. A Raposa buscou ficar mais tempo com a posse e fez uma pressão sobre o Santa Cruz, que se defendeu bem e conseguiu sacramentar a vitória nos acréscimos com Dayvid. Portanto, o placar final do jogo foi de 2 a 0 para os pernambucanos.

