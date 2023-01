Confrontos da 2ª fase da Pré-Copa do Nordeste são definidos; Ferroviário enfrenta o Confiança

Na noite desta quinta-feira, 5, foram definidos os confrontos da segunda fase preliminar da Copa do Nordeste de 2023. Após confrontos emocionantes, os times participantes agora estão a um passo da fase de grupo da competição regional.

No estado da Bahia, Vitória e Jacuipense eliminaram Cordino e Altos, respectivamente, e se enfrentam na próxima fase do torneio. Os tradicionais Santa Cruz e Botafogo-PB também irão duelar. O time pernambucano bateu o Caucaia por 2 a 0 no Arruda e o Belo venceu o Retrô-PE nos pênaltis.

Acostumado a ir longe no Nordestão, o CSA segue vivo após vencer o Potiguar de Mossoró por 2 a 1 e encara o América-RN, que goleou o Moto Club por 5 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Ferroviário, representante cearense ao lado do Caucaia, bateu, de forma emocionante, o ASA-AL nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. Disputado no Estádio Presidente Vargas, o jogo recebeu bom público. O Tubarão da Barra enfrentará o Confiança na próxima fase. O time sergipano venceu o Sousa-PB por 1 a 0.

Sobre o assunto Caucaia perde para o Santa Cruz e cai na primeira fase preliminar da Copa do Nordeste

Ferroviário vence Asa nos pênaltis e avança para segunda fase preliminar do Nordestão

"Nacional" e "Orgulho Negro": Ferroviário lança uniformes para 2023

Confira os confrontos da segunda fase preliminar do Nordestão:

Vitória x Jacuipense (16h - Barradão)

Santa Cruz x Botafogo-PB (19h15 - Arruda)

CSA x América-RN (16h - Gerson Amaral)

Confiança x Ferroviário (Batistão - 16h)

Todas as partidas acontecerão no próximo domingo, 8 de janeiro. Nesse estágio do torneio, os confrontos são apenas de ida, ou seja, jogo único.

Tags