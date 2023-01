Ferroviário vence Asa nos pênaltis e avança para segunda fase preliminar do Nordestão

Foi na emoção, mas o Ferroviário superou o Asa na disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e garantiu classificação para a segunda fase preliminar da Copa do Nordeste. O duelo contou com ótimo público no estádio Presidente Vargas.

Com a vitória, o Ferroviário enfrentará o Confiança no domingo, em Sergipe, novamente em jogo único e eliminatório. O duelo vale vaga na fase de grupos do Nordestão.

O jogo

Com a bola rolando, a superioridade nos minutos iniciais foi toda do Asa. Mais organizado dentro de campo, a equipe alagoana conseguiu manter a posse de bola para si e explorou com eficiência os diversos espaços cedidos pelo sistema defensivo do Tubarão.

A pressão do Alvinegro surtiu efeito aos 16 minutos. Em uma triangulação bem armada, o atacante João Victor recebeu passe de calcanhar de Tito e, cara a cara com o o goleiro Douglas, não desperdiçou: chute forte no canto esquerdo, sem chances de defesa. Da arquibancada, a torcida alagoana celebrou bastante o gol que abriu o placar do jogo.

Apesar da atuação abaixo das expectativas, um lance capital mudou o cenário para o Ferroviário no primeiro tempo. Já nos acréscimos, Lincoln recebeu cruzamento pela esquerda e, livre, cabeceou para os fundos das redes, igualando o placar e incendiando a torcida coral, que aplaudiu o time na saída de campo para o intervalo.

No retorno para o segundo tempo, Kobayashi fez uma mudança importante no time ao tirar o camisa 10 Cairo para colocar o experiente Juninho Quixadá, elevando o nível técnico do setor central do campo. A postura do Tubarão na etapa final, inclusive, foi bem diferente em relação á primeira metade do confronto.

Mais organizado nas ações com a bola, Coral passou a ser o protagonista do jogo e empurrou as linhas do Asa para sua área defensiva. Ciel, principal jogador do time, arriscou dois chutes de longa distância nos primeiros minutos e levou perigo.

Apesar da ampla superioridade na etapa final, o Ferroviário não conseguiu superar a retranca alagoana - além da catimba do goleiro adversário -, e o jogo terminou 1 a 1 no tempo regulamentar. Com o empate, a vaga precisou ser decidida nos pênaltis.

Nas penalidades, a emoção voltou a florescer. Com dois pênaltis desperdiçados para cada um dos times, a classificação precisou ser decidida nas cobranças alternadas: Lúcio Maranhão chutou no travessão para o Asa, enquanto Rony Lobo converteu para o Tubarão e confirmou a vaga, para alegria dos torcedores corais presentes no PV.

