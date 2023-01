"Nacional" e "Orgulho Negro": Ferroviário lança uniformes para 2023

O Ferroviário lançou seus uniformes 1 e 2 para a temporada 2023 nesta quarta-feira, 4. Prestes a completar 90 anos de fundação, o time coral disputará Pré-Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Brasileiro Série D neste ano.

A tradicional camisa 1, batizada de “Nacional“, ganhou um novo desenho, mantendo as faixas diagonais em vermelho e preto, com posicionamento especial na parte superior e encerradas por uma costura na altura do peito.

Como forma de inovar, o clube utilizou a cor preta na camisa 2. O manto, chamado de “Orgulho Negro“, é uma referência à Popó, atleta negro que chegou ao Ferroviário em 1939, e fez parte do elenco do primeiro título do Tubarão da Barra, o Torneio Início de 1940.

O clube coral ainda informou que ambas as camisas estão com valores promocionais na pré-venda:

"As duas camisas estão em promoção de pré-venda na Loja do Ferroviário, com previsão de entrega para a segunda quinzena de janeiro. Infelizmente, por um atraso na fabricação, ainda não será possível a compra imediata, mas você já pode garantir a sua, com preço especial, e receber em breve."

