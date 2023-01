Floresta vence XV de Jaú e encaminha classificação na Copinha

Depois de empatar com o Flamengo na estreia, o Floresta conquistou mais um resultado importante na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira, 5, o Verdão da Vila venceu o XV de Jaú por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo 5. Rodrigo e Pedro Igor marcaram os gols dos cearenses no Estádio Zezinho Magalhães. Marcos Vinícius diminuiu.

Com a vitória, o time cearense foi aos quatro pontos e encaminhou a classificação à segunda fase da competição. Na última rodada, o Floresta precisará de apenas um empate contra a Aparecidense, já que XV de Jaú e Flamengo, outros concorrentes pelas vagas, se enfrentam. O Lobo volta à campo no próximo domingo, 8, às 17h15min.

O jogo

Mesmo jogando contra os donos da casa, a equipe cearense não se intimidou e ditou o ritmo da partida nos minutos iniciais. A pressão deu resultado e logo aos 11 minutos o Floresta já abria o placar no Estádio Zezinho Magalhães. Rodrigo arriscou de muito longe e acertou o ângulo do goleiro Vitor, que ainda chegou a tocar na bola.

O time paulista não demorou muito tempo para dar a resposta e quase empatou a partida logo no lance seguinte. Wilderk, goleiro do Floresta, estava atento ao lance, e conseguiu impedir o gol que deixaria o marcador igualado.

No começo da segunda etapa, aos três minutos, o Verdão se lançou ao ataque e conseguiu balançar as redes pela segunda vezl. O camisa 7 Pedro Igor recebeu ótimo passe dentro da área, cortou o defensor adversário e chutou na saída de Vitor para marcar o segundo gol do Floresta no jogo.

Assim como no primeiro tempo, o XV de Jaú tentou dar uma resposta logo na sequência. Desta vez, a trave foi a grande responsável por parar o ataque da equipe paulista. O goleiro Wilderk estava vendido no lance e apenas observou.

O jogo parecia tranquilo para o Floresta, até que aos 22 minutos o XV de Jaú voltou para a partida. Após cobrança de escanteio pela direita, Marcos Vinícius ganhou pelo alto, cabeceou com firmeza e encobriu o goleiro Wilderk, que momentos antes havia operado um verdadeiro milagre.

Empurrado pela torcida local, o XV de Jaú impôs grande pressão no Floresta nos minutos finais, chegando até a acertar a trave do goleiro Wilderk. Mesmo assim, o time cearense conseguiu manter a vantagem no placar e saiu de campo com a vitória por 2 a 1.

