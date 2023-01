Floresta empata sem gols com Flamengo em estreia na Copinha

Com o resultado, as duas equipes ficam com um ponto no grupo 5

O Floresta surpreendeu na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Lobo da Vila empatou em 0 a 0 contra o Flamengo na noite da última segunda-feira, 2, em Jaú.

Com o resultado, as duas equipes ficam com um ponto no grupo 5. O líder é o XV de Jaú-SP, que venceu por 1 a 0 a Aparecidense-GO, na partida de abertura da chave.

O jogo

O Flamengo teve dificuldade em passar pela defesa do Floresta. Tanto que os rubro-negros só criaram sua primeira boa chance aos 27 minutos, com Dudu. No entanto, o Floresta também assustou e colocou uma bola na trave na etapa inicial.

No segundo tempo, os cariocas sofreram ainda mais no ataque e produziram ainda menos. O Floresta conseguiu segurar o Flamengo para sair com o bom resultado.

Na próxima rodada, o Floresta duela contra o XV de Jaú, a partir das 19h30min de quinta-feira, 5. Já o Flamengo encara a Aparecidense, às 21h45min, no mesmo dia.

Bora relembrar os resultados desse primeiro dia de Copinha em 2023? Teve muuuuuita bola na rede no início e dois empates fechando a noite.#FutebolPaulista #Copinha2023 pic.twitter.com/qxGwxkNtXI — Copinha (@Copinha) January 3, 2023

