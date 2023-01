Ceará e Fortaleza estreiam na Copinha 2023 nesta quarta-feira, 4

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 teve início na última segunda-feira, 2. Torneio de juniores mais tradicional do país, a 'Copinha' terá quatro times cearenses neste ano: Ceará, Fortaleza, Floresta e Tirol Cefat Pague Menos.

Vovô e Leão, as duas maiores forças do Estado, farão suas estreias nesta quarta-feira, 4. O Ceará encara o Madureira em confronto do grupo 22. Já o Fortaleza dará seu pontapé contra o Remo em jogo do grupo 31. Ambos os times jogam às 15h15min.

Ceará

Com uma equipe considerada jovem em comparação aos outros times, o Vovô integrará o Grupo 22, que tem como sede a cidade de Alumínio, localizada a 74km da capital paulista. O Alvinegro estreia contra o Madureira-RJ, no Estádio Senador José Ermirio de Moraes. O grupo ainda conta com Rio Claro e o Sharjah Brasil.

Na edição de 2022, o Ceará caiu na segunda fase, quando foi superado por 2 a 0 pelo Desportivo Brasil. Neste ano, de acordo com o técnico Alisson Henry, a meta do time alvinegro é avançar até as oitavas de final e bater a melhor marca da história do clube na competição.

“Eu sempre falo que o objetivo do Ceará é conseguir ir o mais longe possível. A nossa melhor campanha foi até as oitavas de final. Nossa perspectiva é que a gente consiga esse ano de 2023 chegar lá”, projetou.

Após a estreia nesta quarta-feira, o Alvinegro de Porangabuçu encara o Rio Claro no sábado, 7, e o Sharjah Brasil na próxima terça-feira, 10.

Goleiros: Carlos Henrique, João Bezerra, Lucas Gualdesi

Zagueiros: Caique Nunes, Gabriel Rocha, Jonathan Alves, Pedro Gilmar, Rodrigues

Laterais: Atila, João Santos, José Neto, Mateus Jatobá, Wesllen

Meio-campistas: Da Guia, João Silva, Juan Fernandes, Leo Walraven, Melk, Pedro Henrique

Atacantes: Carlos André, Carlos Eduardo, Daniel, Ezequiel, Fernando, Marcos Paulo, Pablo, Rafael Almeida e Renan.

Fortaleza

Integrante do Grupo 31, que tem como sede o Estádio Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido como ‘Rua Javari’, o Tricolor de Aço estreia contra o Remo-PA. O grupo, que terá seus jogos disputados no bairro da Mooca, em São Paulo, ainda conta com São Caetano e Juventus.

Para Leandro Zago, técnico do Sub-20, o Fortaleza chega para a disputa da competição preparado para realizar uma campanha consistente. Em 2022, o time foi eliminado pelo Resende-RJ na segunda fase do torneio.

“Caímos em um grupo muito equilibrado, onde faremos jogos muito equilibrados com equipes que são muito fortes em suas bases e esperamos fazer o nosso papel, uma campanha sólida que vai dignificar o tamanho do clube hoje.”

Após a estreia, o time tricolor encara o São Caetano no sábado, 7, e o Juventus na próxima terça-feira, 10. O Leão do Pici é o clube cearense com mais participações na competição: 19 vezes contando com a edição de 2023.

Goleiros: Bruno Guimarães, Carlos Brito, Khendran, Murilo D’Angelo

Zagueiros: Kauã Eduardo, Patrick, Geilson, Sergio, Gabriel

Laterais: Júlio Henrique, Matheus, Gustavo, Breno Ricardo, Riquelme

Meio-campistas: João Henrique, Ryan, Emmanuel, João Vitor Fubá, Diotti, Riquelmo, Amorim, Pedro Henrique, Brayan

Atacantes: Paulo Roberto, Carlos Daniel, Wendel, Breno Marques, Queiroz, Cauan e Júlio César.

