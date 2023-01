Com dois gols de Ciel, Ferroviário vence amistoso contra sub-20 do Ceará

Ciel tem sido o grande destaque do Tubarão da Barra na pré-temporada. Nos três amistosos realizados pelo Coral, o atacante balançou as redes em todos os jogos, somando quatro tentos

O Ferroviário segue com preparação intensa visando a estreia nas eliminatórias do Nordestão e também no Campeonato Cearense de 2023. Na manhã da última sexta-feira, 30 de dezembro, o Tubarão da Barra foi até Itaitinga, na Cidade Vozão, para enfrentar a equipe sub-20 do Ceará em mais um jogo-treino da pré-temporada coral.

No duelo contra o Alvinegro, que se prepara para a Copa São Paulo Júnior, o time comandado por Paulinho Kobayashi teve o controle das ações e venceu por 3 a 1, com destaque para a atuação do atacante Ciel, responsável por marcar dois gols do triunfo. Mattheus Silva foi o autor do outro tento do Tubarão.

O embate contra o Vovô foi o terceiro amistoso do Ferroviário neste processo de preparação para 2023. Anteriormente, o Coral venceu o sub-20 do Fortaleza por 2 a 0, com gols de Ciel e Erick Pulga, e também o Potiguar de Mossoró, pelo menos placar, com tentos de Ciel e Cairo.

Estreia do Ferroviário em 2023

O Ferroviário estreia oficialmente na temporada de 2023 no dia 5 de janeiro, diante do Asa, no Presidente Vargas, em partida única, válida pela primeira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste. Caso avance para a segunda fase preliminar, o Coral não terá muito tempo para se preparar, já que volta a campo pelo torneio no dia 8.

O primeiro jogo do Tubarão no Campeonato Cearense acontece no dia 15 de janeiro, um sábado, contra o Barbalha, às 17h30min, no Estádio Ronaldão, em Pacajus, com transmissão da FCF TV.