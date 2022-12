Ferroviário vence amistoso contra Potiguar/RN e segue preparação para o pré-Nordestão

Na tarde desta sexta-feira, 23, o Tubarão venceu a equipe do Rio Grande do Norte por 2 a 0. Destaque para o atacante Ciel, que marcou um dos gols da vitória

Para dar sequência ao período de preparação visando a temporada de 2023, o Ferroviário disputou um amistoso na tarde desta sexta-feira, 23. Na oportunidade, o Tubarão da Barra do Ceará enfrentou o Potiguar/RN e venceu por 2 a 0 no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza.

No confronto preparatório novamente brilhou a estrela do principal reforço da equipe coral para o próximo ano. O atacante Ciel, que já havia marcado no primeiro jogo-treino da equipe, foi o responsável por marcar um dos gols do Ferroviário contra o clube do Rio Grande do Norte. Além do experiente jogador, Cairo também balançou as redes no amistoso. Ambos os tentos foram assinalados no primeiro tempo.

Após o duelo diante do Potiguar, o técnico Paulinho Kobayashi, do Ferroviário, analisou o desempenho da equipe cearense. O profissional elogiou o futebol apresentado por seus comandados e destacou a qualidade do time adversário:

“Nossa equipe conseguiu se comportar muito bem dentro daquilo que nós trabalhamos na semana. Eles (jogadores) procuraram fazer aquilo que foi treinado. Conseguimos encaixar em alguns momentos, tanto na marcação, tanto na criação. E o resultado acabou vindo. É natural dentro daquilo que você busca. Era um adversário difícil, bem postado, e a nossa equipe conseguiu desenvolver um bom futebol”, disse o técnico.

Agora, o Ferroviário segue se preparando com foco no duelo de estreia da primeira fase eliminatória da Copa do Nordeste. O escrete da Barra do Ceará encara o Asa, de Alagoas, no dia 5 de janeiro (quinta-feira), no Estádio Presidente Vargas, às 20 horas. O confronto será decidido em jogo único. Portanto, uma vitória basta para os cearenses se classificarem. Em caso de empate, a partida irá para os pênaltis.

“Agora o trabalho tem que ser voltado para a competição (Copa do Nordeste). A gente tem que trabalhar um pouco mais o lado tático, querendo pensar em como são as situações que a nossa equipe precisa. Então o trabalho dessa semana e da outra, que já vai ser a semana do jogo (contra o Asa) que para a gente é muito importante, tem que ser um pouco mais intensificado na parte tática e técnica”, disse Paulinho Kobayashi sobre as próximas semanas de treino.

Para fechar a série de amistosos preparatórios, o Tubarão irá enfrentar o Potiguar/RN mais uma vez. O confronto acontecerá no dia 30 de dezembro, no Estádio Nogueirão, em Mossoró-RN. No dia 17 deste mês, o Ferroviário realizou o primeiro jogo-treino e venceu o sub-20 do Fortaleza por 2 a 0 com gols de Ciel e Erick Pulga.

