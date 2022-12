Veja os elencos dos times cearenses para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O futebol cearense será representado por quatro clubes na maior competição de base do país. Ceará, Fortaleza, Floresta e Tirol/CEFAT disputarão o campeonato sub-20

Maior competição de futebol de base no Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, está prestes a ser iniciada. O pontapé inicial da 53ª edição do campeonato, que recebe atletas de até 20 anos, está marcado para o segundo dia de janeiro do próximo ano. O futebol cearense terá o número recorde de quatro representantes.

O máximo de clubes que a Federação Cearense de Futebol (FCF) havia levado para uma mesma edição da Copinha eram três. Porém, para o próximo ano, a entidade cearense foi contemplada com mais uma vaga e os times que irão participar da competição são: Ceará, Fortaleza, Floresta e Tirol/CEFAT. Todos eles já estão com os elencos confirmados.

Todos os quatro clubes do estado que irão participar da Copinha estiveram entre os semifinalistas do Campeonato Cearense sub-20 de 2022. Fortaleza e Tirol/CEFAT fizeram a grande final, com o título ficando para a Coruja após disputa de pênaltis.

O Floresta terá uma pedreira logo de cara. No primeiro dia de competição (2 de janeiro), o Verdão encara o Flamengo, às 21h45min, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelo Grupo 5. Aparecidense e XV de Jaú também estão na chave.

O Tirol/CEFAT está no Grupo 13 e fará a estreia no dia 3 de janeiro contra o Goiás, às 15h15min, no Estádio Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Além dos dois, Gama e Guaratinguetá completam a chave.

No caso do Ceará, a estreia está marcada apenas para o dia 4 de janeiro, às 15h15min, contra o Madureira-RJ, no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, na cidade de Alumínio, pelo Grupo 22. Sharjah FC e Rio Claro são os outros dois times da chave.

Assim como o rival de Porangabuçu, o Fortaleza também joga no dia 4, às 15h15min. O adversário será o Remo-PA, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo. Juventus e São Caetano também serão adversários do Leão do Pici na primeira fase.

Veja os elencos de cada time cearense para a Copinha

Ceará

Goleiros: Lucas, João Bezerra e Carlos;



Zagueiros: Jonathan, Gustavo Sciencia, Gabriel Rocha, Pedro Gilmar e Rodrigues;

Laterais: Átila, Zé Neto, Caíque e Matheus Jatobá;

Volantes: João Vitor Silva, Da Guia e Juan;

Meias: Melk, Wesllen, Pedro Henrique, Léo e João Vitor Viamão;

Atacantes: João Vitor, Ezequiel, Pablo, Renan, Kadu, Daniel, Maranhão, Rafinha, Marcos Paulo e Fernando;

Técnico: Alisson Henry.

Fortaleza

Goleiros: Bruno Guimarães, Carlos Brito, Khendran Andryel e Murilo D’Angelo;

Zagueiros: Kauã Eduardo, Patrick Nunes, Geilson, Sérgio e Gabriel;

Laterais: Júlio Henrique, Matheus Oliveira, Gustavo, Breno Ricardo e Riquelme;

Volantes: João Henrique, Ryan Guilherme, Emmanuel, João Vitor (Fubá) e Diotti;

Meias: Riquelmo, Amorim, Pedro Henrique e Brayan;

Atacantes: Paulo Roberto, Carlos Daniel, Wendel, Breno Marques, Queiroz, Cauan Emanuel e Júlio César;

Técnico: Leandro Zago.

Floresta

Goleiros: Cauã Rodrigues, Warlen Wilderk e Gabriel das Neves;

Zagueiros: Leonardo Moura, Crisderlano Gomes, Luis Carlos, Pedro Fernandes e Rafael Gomes;

Laterais: Henrique Cordeiro, Davi Castro, Gabriel Martins, Kayky Batista e Maicon Kauã;

Volantes: Arilson Lima, Athyrson Amorim e Anderson Patrick;

Meias: Rodrigo Campos, Adrielson da Silva, Vitor Emanuel e Audenilson Sousa;

Atacantes: Iarley Gabriel, Pedro Igor, Diogo Mourão, Emerson Silva, Bruno da Silva, Guilherme Araújo, Emanuel Junio, Riquelme Lima, Fernando dos Santos e Marley Pereira;

Técnico: Raimundo Wagner.

Tirol/CEFAT

Goleiros: Pedro Ley e Marcão;

Zagueiros: Davi, Ismael, Ítalo, Mário e Pedro Jorge;

Laterais: Amadeu, David, Guilherme;

Volantes: Márcio Victor, Pedro Emanuel e Wrian;

Meias: Adão e Diego;

Atacantes: Breno, Michael, Negrito, Renê, Victor Hugo, Vitinho e Weslei;

Técnico: Frank Santos.

