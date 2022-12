Caio Alexandre garante que renovação com o Fortaleza está encaminhada

Em entrevista ao Charla Podcast, o volante Caio Alexandre afirmou que a renovação com o Fortaleza "está bem perto de acontecer". Ele foi de destaque do Tricolor no segundo turno da Série A

O volante Caio Alexandre está próximo de acertar a renovação com o Fortaleza para seguir no clube em 2023. O próprio jogador, que pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, confirmou o avanço da negociação para a permanência no Tricolor do Pici.

"Está bem perto de acontecer (renovação). Estou muito feliz no Fortaleza. Quero muito permanecer. Torcer para concluir isso aí tudo para que seja um 2023 lindo para mim e para o Fortaleza", comentou Caio em entrevista ao Charla Podcast nesta sexta-feira, 23.

Questionado se a torcida já pode contar com a renovação dele para 2023, o volante acrescentou: "Dá para ficar tranquilo. Está perto de acontecer, próximo de finalizar isso aí. Vai dar tudo certo."

Caio Alexandre foi um dos destaques do Fortaleza no segundo semestre de 2022. O atleta chegou ao Pici vindo por empréstimo do Vancouver e se tornou titular da equipe cearense na arrancada no segundo turno do Brasileirão. O Leão terminou o campeonato na oitava colocação e garantiu vaga na pré-Libertadores.

A expectativa agora é para que o Fortaleza anuncie nos próximos dias a renovação do empréstimo do jogador de 23 anos. Ele disputou 12 partidas, sendo 11 como titular, e marcou um gol na Série A pelo clube do Pici.

