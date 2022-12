Em apresentação, Caíque relata motivo para acertar com o Ceará: "Time grande"

O Ceará apresentou oficialmente mais um reforço da equipe para a temporada de 2023. Nesta sexta-feira, 23, o volante Caíque, terceiro atleta contratado, conversou com a imprensa. Na oportunidade, o jogador de 27 anos comemorou a chegada ao Vovô e explicou o motivo de ter acertado com o clube:



“Graças a Deus surgiu essa oportunidade de vir aqui para o Ceará e não pensei duas vezes. Pela grandeza da camisa, time grande, isso pesou muito para estar aqui hoje”, comemorou.

Depois de cinco anos consecutivos atuando na Série A, o Ceará voltará a disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Caíque disse estar ciente da obrigação de levar o clube novamente para a elite do futebol nacional, além de ir bem em outras competições, e afirmou gostar de desafios:

“Sabemos do peso da camisa do Ceará. Falando por mim mesmo, eu gosto disso, de desafios. Tenho certeza que vou trabalhar dia a dia para conseguir os objetivos do clube, voltar novamente para a Sèrie A. Também tem Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil. Tenho certeza que vai ser um ano bom para todos. Todos têm ciência de que temos que voltar para a Série A”, afirmou.

Caíque atuou de segundo volante em boa parte da campanha do Ituano na Série B de 2022, que quase levou o clube paulista à Série A. Entretanto, o atleta assumiu que prefere atuar um pouco mais recuado:

“Eu gosto de jogar de primeiro volante. Quando cheguei no Ituano, com o professor Mazola, eu comecei de primeiro volante. Depois assumiu o Pimentel e ele começou a me colocar de segundo volante, onde joguei o restante da temporada. Só que eu gosto mesmo de jogar de primeiro volante. Tenho um bom passe, marcação forte. Então eu gosto de jogar mais de frente para o campo. Mas se o professor optar por me colocar em outra posição, vou estar disposto a ajudar”, disse.

Mesmo sendo considerado um volante com obrigações prioritariamente defensivas, Caíque disse ter facilidade para achar passe entrelinhas, que ajudam a quebrar a marcação da equipe adversária. Ele ainda afirmou que busca se aperfeiçoar ainda mais no fundamento:

“É uma coisa que eu venho me atualizando bastante por onde eu passei. Eu jogo mais recuado, mas eu tenho facilidade de achar passe entrelinhas. É uma coisa que eu busco para me aperfeiçoar. Isso agrega muito no que eu posso ajudar dentro de campo”, comentou.

O volante acertou com o Ceará apenas até o final de 2023. Sem metas ou gatilhos para uma renovação automática, Caíque revelou que o contrato tem apenas uma opção de renovação, que dependerá do desempenho dele dentro de campo:

“O contrato é até 2023, com opção de renovação. Não tem nada de metas, é com opção de renovação mesmo. Isso vai depender de mim dentro do campo, do meu desempenho. Se a diretoria resolver renovar por mais um ano, eu tenho essa opção sim”, finalizou.

