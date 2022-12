Ceará aparece entre os 20 melhores times femininos no ranking da CBF; veja outros cearenses

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última segunda, 5, o ranking de futebol feminino de 2023. Campeão do Brasileirão Feminino A2, o Ceará subiu 12 posições e se encontra entre os 20 melhores times do Brasil, na 17ª colocação. Atual campeão estadual, o Fortaleza aparece na 31ª posição. Os clubes cearenses Menina Olímpica, São Gonçalo e Caucaia também se fazem presentes na lista.

No ranking de 2022, o Alvinegro de Porangabuçu ocupava a 29ª colocação, já sendo o time local mais bem posicionado. Em 2021, o Vovô estava na 37ª posição. O Fortaleza, hoje na 31ª colocação, era o 40ª clube do país em 2022. Em 2021, as Leoas do Pici ocupavam a 55ª posição.

O Menina Olímpica, que participou do Brasileirão Feminino A3, aparece na lista na 79ª colocação. A equipe tem disputado dos torneios estaduais, mas ficou de fora do último Campeonato Cearense. Por outro lado, São Gonçalo, que também tem participado dos estaduais, aparece na 95ª posição. Logo atrás dele aparece o Caucaia na 96ª posição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FCF no Top-10 de Federações no Futebol Feminino

A Federação Cearense de Futebol também se destacou no ranking de futebol feminino divulgado pela CBF. A entidade local está no TOP-10, na 9ª colocação, sendo a segunda melhor nordestina na lista. Se comparado ao ranking de 2022, a FCF subiu duas posições, tendo cinco representantes locais no ranking de times.

Veja desempenho dos times cearenses no ranking da CBF de futebol feminino nos últimos anos:

Ranking 2023

17ª - Ceará



31ª - Fortaleza



79ª - Menina Olímpica



95ª - São Gonçalo



96ª - Caucaia

Ranking 2022

29ª - Ceará

40ª - Fortaleza

74ª - Caucaia

78ª - São Gonçalo

Ranking 2021



37ª - Ceará

46ª - Caucaia

55ª - Fortaleza

77ª - São Gonçalo



Ranking 2020



25ª - Caucaia

47ª - Ceará

67ª - São Gonçalo

70ª - Juventus-CE



Tags