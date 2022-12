Tabela da Copinha 2023: veja datas e horários de jogos dos cearenses

Ceará e Fortaleza estreiam no dia 7 de janeiro, diante de Madureira-RJ e Remo-PA, respectivamente. O primeiro desafio do Floresta será diante do Flamengo, no dia 2, enquanto o Grêmio Pague Menos encara Goiás-GO, no dia 3

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira, 6, a tabela da fase de grupos da 53ª edição da Taça São Paulo de Futebol Júnior. A competição tem início no dia 2 de janeiro e tem previsão de encerramento no dia 25 do mesmo mês. O Estado terá quatro representantes na Copinha: Ceará, Fortaleza, Floresta e Grêmio Recreativo Pague Menos.



Integrante do grupo 31, o Fortaleza estreia no torneio no dia 4 de janeiro, uma quarta-feira, diante do Remo-PA, às 15h15min. Três dias depois, enfrenta o São Caetano-SP, no mesmo horário, e encerra a fase de grupos contra a Juventus-SP no dia 10, uma terça-feira, às 13 horas.



Já o Ceará, que faz parte do grupo 22, encara o Madureira-RJ no primeiro confronto. As equipes entram também no dia 4, às 15h15min. Na sequência, o Alvinegro do Porangabuçu encara o Rio Claro-SP, no dia 7, um sábado, às 13 horas, e por último terá pela frente o Sharjah Brasil-SP, no dia 10, às 15h15min.



Pelo grupo 13, o Grêmio Pague Menos fará seu primeiro duelo com o Goiás-GO, no dia 3, uma terça-feira, 3, às 15h15min. Na partida seguinte, o embate será contra o Atlético Guaratinguetá-SP, no dia 6, uma sexta-feira, às 13 horas. Na última rodada, o Vovô encara o Gama-DF, no dia 9, às 13 horas.



O Floresta integra o grupo 5 da competição e tem sua estreia marcada para o dia 2 de janeiro, uma segunda-feira, diante do Flamengo-RJ, às 21h45min. Depois, o Verdão da Vila volta a campo para enfrentar o XV de Jaú-SP, no dia 5, uma quinta-feira, às 19h30min, e encerra a primeira fase contra a Aparecidense-GO, no dia 8,um domingo, às 17h15min.

Veja datas e horários dos cearenses na Copinha:

Grupo 5



Flamengo/RJ x Floresta – 02/01 (Segunda-feira) – 21h45

XV de Jaú/SP x Floresta – 05/01 (Quinta-feira) – 19h30

Floresta x Aparecidense/GO – 08/01 (Domingo) – 17h15

Grupo 13

Goiás/GO x Pague Menos – 03/01 (Terça-feira) – 15h15

Atlético Guarantinguetá/SP x Pague Menos – 06/01 (Sexta-feira) – 13h

Pague Menos x Gama/DF – 09/01 (Segunda-feira) – 13h

Grupo 22



Ceará x Madureira/RJ – 04/01 (Quarta-feira) – 15h15

Rio Claro/SP x Ceará – 07/01 (Sábado) – 13h

Sharjah Brasil/SP x Ceará – 10/01 (Terça-feira) – 15h15

Grupo 31



Fortaleza x Remo/PA – 04/01 (Quarta-feira) – 15h15

São Caetano/SP x Fortaleza – 07/01 (Sábado) – 15h15

Juventus/SP x Fortaleza – 10/01 (Terça-feira) – 13h



