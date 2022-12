Ferroviário anuncia a contratação do atacante Ciel, de 40 anos

O contrato do atleta com o Tubarão será até o final do Campeonato Cearense, mas existe uma cláusula de renovação para a Série D do Brasileiro

De olho na temporada de 2023, o Ferroviário segue se movimentando no mercado da bola. Nesta quinta-feira, 1º de dezembro, o clube anunciou, por meio das redes sociais, uma contratação de peso. O atacante Ciel, de 40 anos, assinou com o Tubarão e irá defender as cores coral no próximo ano. A camisa utilizada pelo atleta será a 99.

A princípio, o contrato do experiente jogador com o clube da Barra do Ceará irá até o final do Campeonato Cearense, mas existe uma cláusula de renovação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. No período inicial, Ciel vestirá a camisa do Ferroviário também na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O primeiro desafio do atacante pelo novo será já no começo de janeiro. No quinto dia do ano de 2023, o Tubarão da Barra enfrentará o Asa-AL, pela primeira fase preliminar na Copa do Nordeste, em jogo único.

Apesar da idade avançada, Ciel vive ótima fase na carreira. Nas últimas duas temporadas, onde defendeu as cores do Tombense-MG, Sampaio Corrêa-MA, Salgueiro-PE e Caucaia-CE, o atacante marcou 41 gols em 91 jogos disputados. A fase mais goleadora, dentro deste período, foi na equipe mineira, onde balançou as redes 18 vezes e disputou a Série B do Brasileiro.

