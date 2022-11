Federação Cearense sobe uma posição e será a 6ª colocada no ranking da CBF

A nova posição da FCF no ranking é um marco histórico, uma vez que nenhuma outra federação fora do Sul e Sudeste alcançou essa pontuação e ficou entre as seis mais bem ranqueadas desde a implementação do novo formato

A Federação Cearense de Futebol (FCF) subirá uma posição no Ranking das Federações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2023. Atualmente na sétima colocação, com 25.595 pontos, a FCF ficará em sexto no próximo ano, com 28.914.

A nova posição da entidade no ranking é um marco histórico, uma vez que nenhuma outra federação fora do Sul e Sudeste alcançou essa pontuação e ficou entre as seis mais bem ranqueadas desde a implementação do novo formato, em 2013.

O ranking evidencia o crescimento do futebol cearense na última década. De 2013 a 2020, a FCF ficou na 10° posição; em 2021 saltou para oitavo, em 2022, para sétimo, e agora ocupará a sexta colocação.

O ranking contabiliza o desempenho das equipes das federações nos últimos cinco anos. Desta forma, o ranking de 2023 tem o recorte entre os de 2018 a 2022.

Confira o ranking nacional de federações completo em 2023

1 – São Paulo – 86.414 pontos

2 – Rio de Janeiro – 52.133 pontos

3 – Rio Grande do Sul – 40.711 pontos

4 – Minas Gerais – 40.409 pontos

5 – Paraná – 35.018 pontos

6 – Ceará – 28.914 pontos

7 – Goiás – 26.503 pontos

8 – Santa Catarina – 26.156 pontos

9 – Bahia – 19.721 pontos

10 – Pernambuco – 14.405 pontos

11 – Alagoas – 12.334 pontos

12 – Mato Grosso – 11.016 pontos

13 – Pará – 8.846 pontos

14 – Maranhão – 7.951 pontos

15 – Rio Grande do Norte – 5.813 pontos

16 – Paraíba – 5.683 pontos

17 – Sergipe – 4.897 pontos

18 – Piauí – 4.116 pontos

19 – Amazonas – 4.070 pontos

20 – Distrito Federal – 3.406 pontos

21 – Acre – 2.770 pontos

22 – Espírito Santo – 2.585 pontos

23 – Tocantins – 1.922 pontos

24 – Roraima – 1.867 pontos

25 – Mato Grosso do Sul – 1.433 pontos

26 – Rondônia – 1.426 pontos

27 – Amapá – 1.303 pontos

