Ceará conquista título do Cearense Sub-15 após vitória nos pênaltis diante do Fortaleza

Final ocorreu na manhã deste sábado, 12, no estádio Presidente Vargas. Os dois times empataram sem gols no tempo regulamentar

O Ceará conquistou na manhã deste sábado, 12, o título do Campeonato Cearense Sub-15 após vitória nos pênaltis diante do Fortaleza. No tempo regulamentar, as equipes empataram sem gols e a decisão foi alcançada após 21 cobranças de penalidade máxima. O Vovô acertou 11 tentativas, enquanto o Leão mandou 10 bolas para dentro do gol.

Dentro de campo, as equipes fizeram o jogo equilibrado, mas morno em ambos os tempos. Do lado do Tricolor do Pici, o destaque da partida foi o goleiro Murilo, enquanto no Alvinegro de Porangabuçu, Acaraú e Thiago foram os jogadores que mais deram perigo ao gol adversário.

O Ceará se tornou campeão com uma campanha de alto aproveitamento. Em 17 jogos, foram somadas 12 vitórias, quatro empates e somente uma derrota.

