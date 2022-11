Com gol nos acréscimos, Fortaleza vence Ceará e fica com título do Cearense Feminino

A grande decisão do estadual foi disputada na noite desta segunda-feira, 07, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense

Na noite desta segunda-feira, 07, Ceará e Fortaleza se enfrentaram pela grande final do Campeonato Cearense Feminino, no Estádio Presidente Vargas. O resultado foi melhor para as Leoas, que venceram as rivais por 2 a 1, com gols de Natália e Emily, e ficaram com o título. Michele Carioca diminuiu para as Meninas do Vozão.

O jogo

Com um começo de jogo equilibrado e muito faltoso, as chances de abrir o placar eram mínimas na etapa inicial. Prova disso é que a primeira oportunidade clara de gol surgiu apenas aos 32 minutos. Jaque, do Fortaleza, recebeu passe na intermediária e chutou colocado, mas a bola passou ao lado do gol, próxima a trave da goleira Thais.

As emoções ficaram guardadas para os minutos finais da primeira etapa. Isso porque, aos 42’, as Leoas largaram em vantagem no placar. A camisa 10 Natália recebeu cruzamento dentro da área, dominou e finalizou por baixo das pernas da arqueira adversária para abrir o placar.

Porém, o Ceará não deu tempo para o Fortaleza comemorar o primeiro gol. Três minutos depois do rival inaugurar o marcador, as Meninas do Vozão empataram o jogo com Michele Carioca. A camisa 9 cabeceou sozinha dentro da área e superou a arqueira Taluane.

Assim como na primeira etapa, as duas equipes não mostraram grande criatividade para criar oportunidades de gols, e, por consequência, levar perigo à meta adversária. Por isso, o empate persistia no placar e o jogo parecia caminhar para as penalidades máximas.

Porém, no apagar das luzes, o Fortaleza conseguiu achar o gol decisivo que garantiu a vitória por 2 a 1, e, por consequência, o título do Campeonato Cearense Feminino. Aos 47 minutos, a camisa 7 Emily, que saiu do banco de reservas, aproveitou a sobra após escanteio batido e apenas empurrou a bola para o fundo das redes.

