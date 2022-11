Secretário projeta Castelão liberado no início de fevereiro após reforma no gramado

Rogério Pinheiro diz que obra no campo do estádio começará no próximo dia 14, ao final do Brasileirão, e pretende cumprir o prazo de 90 dias

Presente no evento de lançamento e sorteio de grupos do Campeonato Cearense de 2023, na tarde deste sábado, 5, o secretário de Esporte e Juventude (Sejuv) do Estado, Rogério Pinheiro, reafirmou que o início das obras no gramado da Arena Castelão será no próximo dia 14 e projeta a liberação do estádio para jogos de futebol no início de fevereiro.

O gramado da praça esportiva foi alvo de críticas dos clubes - tanto Ceará e Fortaleza como dos visitantes - ao longo da atual temporada. A Sejuv tinha sugerido uma reforma geral entre o final de 2021 e o início de 2022, mas as equipes locais rechaçaram em razão do prazo e foi feita uma revitalização.

Após as reclamações e com algumas brechas no calendário, a administração do Gigante da Boa Vista realizou manutenções periódicas no gramado, o que apresentou uma melhora na condição do tapete verde - alvinegros e tricolores também passaram a ter menos competições simultâneas com o decorrer do tempo.

Em reunião com Vovô, Tricolor e a Federação Cearense de Futebol (FCF), a Sejuv definiu 14 de novembro, dia seguinte ao encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, como data para o começo dos trabalhos. O prazo da duração da reforma é estimado em 90 dias.

"Com relação ao gramado, dia 14 de novembro iniciamos a obra. O primeiro passo é a retirada desse gramado existente. Nós vamos atingir até a área de drenagem e todo o material vai ser substituído. Nosso prazo é, no mais tardar, de 90 dias estar entregando o estádio para a temporada 2023", explicou Rogério Pinheiro ao Esportes O POVO.

"No comecinho de fevereiro o estádio deve estar pronto para o início das atividades", completou o secretário.

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) e o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, também já tinham se manifestado sobre o tema, apontando o estádio Presidente Vargas, na Capital, e a Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, como alternativas para este período sem o Castelão.

Com informações de Brenno Rebouças

