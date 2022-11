Ferroviário anuncia novo executivo de futebol, visando a temporada 2023

Raul Santos passa a integrar o departamento de futebol da equipe coral, com foco nos compromissos pela Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro

O Ferroviário segue dando andamento ao seu planejamento para o próximo ano. Na tarde deste sábado, 5, o Tubarão da Barra anunciou a chegada de Raul Santos para o cargo de executivo de futebol.

O currículo de Raul demonstra a experiência do profissional no futebol cearense. O novo contratado começou a carreira em 2016, como coordenador das categorias de base do Icasa, depois passou por Barbalha, Crato, Caucaia e Iguatu. Em pouco mais de cinco anos de carreira, foram quatro títulos e cinco acessos.

Formado em Gestão de Clubes pela CBF, e Gestão no Futebol pela Universidade do Futebol, Raul chega para ser o elo entre jogadores, diretoria e comissão técnica. A construção do elenco para a temporada 2023 também será uma de suas funções.

No próximo ano, o Ferroviário terá um calendário composto de jogos pela Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Na sua apresentação, Raul afirma que já iniciou os trabalhos.

“Estamos buscando, acima de tudo, perfis vencedores e conhecedores das competições e adversários que teremos em 2023. Em relação a jogadores, já temos de 6 a 7 apalavrados, com pré-contrato assinado, mas que estão ainda em competição”.

