Final do Cearense Feminino entre Ceará e Fortaleza terá presença de público; veja detalhes

As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, 7, no estádio Presidente Vargas (PV), a partir das 19 horas

A final do Campeonato Cearense Feminino entre Ceará e Fortaleza já tem data marcada. O título será decidido na próxima segunda-feira, 7, no estádio Presidente Vargas (PV), a partir das 19 horas. O Clássico-Rainha contará com a presença de público. As torcidas de Leão e Vovô terão acesso ao estádio ao doar 1kg de alimento.

A dupla chega à decisão com as melhores campanhas do certame. O Alvinegro do Porangabuçu lidera os números. Em sete jogos disputados, são seis vitórias e um empate, com 65 gols marcados e nenhum sofrido. A única igualdade no placar foi no confronto diante do Tricolor, pela última rodada da fase de grupos.

Já o Fortaleza, em sete partidas, conquistou cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 55 gols anotados e apenas dois sofridos. O único revés foi para o Ceará, na estreia, por 2 a 0.

Desde 2019, os dois principais clubes do Estado disputam a decisão pela taça. Atuais campeãs cearenses e do Brasileiro A2, as Meninas do Vozão saíram vencedoras em 2019 e 2021. A equipe já havia sido campeã em 2018. As Leoas, por sua vez, superaram o arquirrival em 2020. O time do Pici também foi campeão em 2010.

A campanha da dupla cearense ficou marcada por placares elásticos. O Arsenal de Caridade foi a principal vítima: perdeu por 25 a 0 para as Leoas e por 22 a 0 para as Alvinegras. Nas semifinais, o Vovô derrotou o Juazeiro por 12 a 0 no Franzé Morais, em Itaitinga, enquanto o Leão venceu o Guarani por 2 a 0 no Inaldão, em Barbalha.



