Ceará e Fortaleza vencem e são finalistas do Campeonato Cearense Feminino 2022

Ceará e Fortaleza irão disputar a final do Campeonato Cearense Feminino de 2022. Os jogos de semifinais, que decidiram os finalistas, ocorreram na tarde desta quarta, 2. Na ocasião, o Vovô bateu o Juazeiro por 12 a 0 no Franzé Morais, enquanto o Leão venceu o Guarani-J por 2 a 0 no Inaldão.

Os gols do Ceará foram marcados por Michele Carioca, Bianquinha, Bia Alves, Annaysa, Jady, Pissaia e Sorriso. Maior artilheira da história do Alvinegro, a camisa 10 balançou as redes cinco vezes, enquanto a camisa 11, que tem sido um dos destaques do time no ano, marcou duas vezes. Com o resultado, o time comandado por Erivelton Viana segue com a melhor campanha da competição. Em sete jogos disputados, são cinco vitórias e um empate, com 65 gols marcados e nenhum sofrido.

O Fortaleza conquistou o triunfo com um tento em cada tempo de jogo. Logo no início da partida, Silvana marcou de pênalti o primeiro gol. No segundo tempo, aos 31 minutos, Bárbara completou o placar após uma nova penalidade máxima.

Com os resultados, Ceará e Fortaleza disputam mais uma vez o Clássico-Rainha pela final da taça cearense. A partida que decide quem leva o troféu para casa deve ocorrer no dia 5 de novembro, com horário e mais detalhes a definir.

