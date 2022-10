Fortaleza e Ceará empatam sem gols em Clássico-Rainha pelo Cearense Feminino

O Clássico-Rainha, que marcou o encerramento da primeira fase do Estadual, acabou empatado por 0 a 0, na manhã deste sábado, 29, no PV

Fortaleza e Ceará se enfrentaram na manhã deste sábado, 29, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Cearense Feminino. O Clássico-Rainha, que marcava o encerramento da primeira fase do Estadual, acabou empatado por 0 a 0.

Na segunda fase, o Tricolor enfrenta o Guarani de Juazeiro, enquanto o Vovô entra em campo contra o Juazeiro. Os duelos serão válidos pelas semifinais da competição e estão previstos para iniciar na próxima quarta-feira, 2. Os horários e locais devem ser divulgados pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

A partida

O Clássico-Rainha foi marcado pelo equilíbrio, com as Leoas tendo as principais chances criadas na primeira etapa. Com um jogo bastante truncado, as duas equipes buscavam o ataque a todo momento.

A melhor chance do Tricolor de Aço foi com a lateral Kaila, que livre de marcação recebeu lançamento de Natália, mas acabou parando em um milagre da goleira adversária. O Ceará buscava marcar forte para neutralizar a posse de bola do rival e pouco ameaçou.

