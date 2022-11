Presidente do Atlético-CE participa de mesa de debate no primeiro dia da Confut

Nesta quinta-feira, 3, em Fortaleza, foi dado o pontapé inicial da “Confut Nordeste”, evento voltado para a gestão esportiva dentro do futebol, que irá até o próximo dia 5. No primeiro dia da conferência, um dos temas abordados foi “O Desafio da Elevação da Capacidade Financeira no Futebol”. Maria Vieira, presidente do Atlético-CE, foi uma das participantes da mesa de debate.

Luiz Roberto Ayoub, sócio da Galdino&Coelho Advogados, foi o responsável por mediar o debate. O momento contou com a participação de outros personagens do meio futebolístico, Danylo Maia, presidente do Campinense; Marcos Egídio, diretor administrativo do Atlético-GO; Diógenes Braga, presidente do Náutico, e, claro, Maria Vieira, presidente do Atlético-CE.



A diretora da Águia da Precabura, Maria Vieira, destacou a importância de ter as contas em dia dentro de um clube de futebol:

“Quanto mais o clube estiver livre de problemas, melhor será, por isso tudo tem que ser estudado e levado em consideração, tanto os prós e quanto os contras. Tudo deve ser feito de forma prudente. Temos que dar segurança ao clube e ao investidor”, disse.



