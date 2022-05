Na Arena Romeirão, Icasa empata por 2 a 2 com Sousa-PB pela Série D

Jairinho e Marquinhos marcaram os gols do Verdão do Cariri, que chegou aos 10 pontos e permanece na segunda colocação do grupo A3

Nesse domingo, 15, o Icasa recebeu o Sousa-PB na Arena Romeirão pelo Campeonato Brasileiro Série D e empatou por 2 a 2. Jairinho e Marquinhos anotaram os tentos do Verdão do Cariri e Doda fez os dois do Dino.

Jogando em casa, o time cearense teve a iniciativa da partida e não demorou para abrir o placar. Aos 15 minutos, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Jairinho recebeu livre na pequena área para cabecear para o fundo do gol. Três minutos depois, o Altos deu a resposta também na bola parada. Após cobrança de falta, Doda desviou de cabeça e não deu chance para o goleiro Tanaka fazer a defesa, empatando a partida.

O Icasa seguiu pressionando, tanto no que restava de primeiro tempo, quanto no início da segunda parte, mas desperdiçou várias chances de voltar à frente do placar. Aos 40 da etapa final, novamente em cobrança de falta, Doda desviou de novo e virou o jogo para o time paraibano.

Mas o Verdão não desistiu e foi buscar o empate aos 43, com Marquinhos, recebendo na área e chutando de primeira no cantinho. Nos minutos finais, a equipe cearense ainda pressionou pela virada, mas a igualdade permaneceu.

Com o resultado, o Icasa chegou aos 10 pontos e se mantém na segunda colocação do grupo A3. O próximo compromisso do time é fora de casa, diante do líder Retrô-PE, na Arena Pernambuco. A partida será no próximo sábado, 21, às 16 horas.

