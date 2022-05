Fora de casa, Atlético-CE bate Altos por 1 a 0 e sai da lanterna da Série C

Nesse sábado, 14, o Atlético Cearense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série C. Fora de casa, a equipe venceu o Altos-PI por 1 a 0 e chegou aos quatro pontos e deixou a lanterna do certame nacional. O único gol da partida foi marcado por Lucas Bessa, aos 13 minutos do segundo tempo.

Jogando em casa, o Jacaré piauiense tinha maior controle das ações e começou o jogo pressionando o time cearense, mas sem conseguir criar chances claras. A Águia apostava nos contra ataques e tentava forçar o erro adversário para agredir.

Mas foi só aos 13 da segunda etapa que o atacante Iury Tanque fez a transição em velocidade com boa jogada pela esquerda e tocou para Lucas Bessa chutar de primeira no cantinho e marcar o tento que garantiu a vitória para o Atlético.

Com o triunfo, a Águia da Precabura chegou à 18º colocação, ultrapassando o próprio Altos-PI e o Confiança-SE, e está a um ponto do São José-RS, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e ainda joga na rodada.

O Atlético volta a campo no próximo sábado, 21, quando recebe o ABC-RN, às 17 horas, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus.

