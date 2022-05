Série D: Pacajus bate Juventude-MA fora de casa; Crato perde e segue sem vencer

Dois cearenses entraram em campo neste sábado, 14, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Pacajus foi até São Mateus do Maranhão (MA) e venceu o Juventude Samas-MA por 1 a 0. Já o Crato visitou o São Paulo Crystal em Cruz do Espírito Santo-PB e foi derrotado por 2 a 0.

Derrotado em casa na última rodada para o Moto Club-MA por 2 a 0, o Cacique do Vale se recuperou e foi buscar um triunfo como visitante para seguir na briga por classificação para a próxima fase.

O gol da partida foi marcado por Daniel Passira, aos 24 minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu belo passe e saiu na cara do gol, batendo colocado para abrir o placar. No segundo tempo, o Juventude Samas ainda teve um pênalti a seu favor, mas o goleiro Cris voou no cantinho para buscar e garantir os três pontos para o time cearense.

Com o resultado, o Pacajus embolou de vez o grupo, chegando a oito pontos, mesma pontuação de outros três times: Fluminense-PI, Castanhal-PA e Tocantinópolis-TO. O Moto Club-MA lidera o grupo com nove.

Já o Crato segue sem vencer na Série D. O Azulão da Princesa perdeu para o São Paulo Crystal-PB por 2 a 0 com gols de Isaías, aos 15 do primeiro tempo, e Henrique Buss, aos 17 da segunda etapa. O time do Cariri amarga a lanterna do grupo A3, com apenas um ponto conquistado, e sequer conseguiu fazer gol na competição.

Outro representante cearense na quarta divisão, o Icasa entra em campo neste domingo, 15, contra o Sousa-PB, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.

