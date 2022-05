Série C: Floresta recebe Manaus de olho nos líderes; Atlético-CE tenta sair da lanterna

Dois cearenses entram em campo neste sábado, 14, com objetivos bem diferentes pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Floresta recebe o Manaus-AM para se consolidar no G-8 e se manter próximo às primeiras colocações, enquanto o Atlético-CE visita o Altos-PI em busca da primeira vitória na competição e querendo deixar a lanterna.

O Lobo da Vila Manoel iniciou a competição muito bem, se mantendo invicto e sem sofrer gols nas quatro primeiras rodadas, mas vem de uma derrota diante do Ypiranga-RS, por 2 a 0. Terceiro colocado, com 10 pontos, o Verdão encara o Manaus-AM em confronto direto por vaga no G-8. O time amazonense é o oitavo, com oito pontos.

Floresta e Manaus têm, ao lado do Mirassol-SP, as melhores defesas da Terceirona, com apenas dois gols sofridos em cinco rodadas. Caso vença, o time do técnico Ricardo Drubscky encosta no próprio Mirassol, líder da competição com 13 pontos, e dá mais um ótimo passo para garantir vaga na próxima fase. Para o confronto, o treinador não terá desfalques e terá todo o elenco à disposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fora de casa, Floresta conhece sua primeira derrota na Série C

Atlético-CE empata com o Figueirense e segue na lanterna da Série C

Com reforços, Floresta e Ferroviário seguem preparação para sexta rodada da Série C

A partida acontece no Estádio João Ronaldo, em Pacajus, às 19 horas, e terá transmissão do serviço de streaming por assinatura DAZN. Os ingressos para a partida podem ser adquiridos na bilheteria do estádio no dia do confronto, à partir das 12 horas, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Já o Atlético-CE amarga a lanterna da competição e só conquistou um ponto em cinco rodadas, e terá a chance de enfrentar um adversário direto na parte de baixo da tabela, o Altos-PI. O Jacaré piauiense é o 18º, com três pontos, e caso a Águia vença, no mínimo deixa o último lugar do certame.

A partida será disputada às 15 horas, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), e terá transmissão do streaming NSports.

Tags