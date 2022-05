Atlético-CE empata com o Figueirense e segue na lanterna da Série C

O time cearense permanece na última colocação do torneio com apenas um ponto conquistado em cinco partidas disputadas

O Atlético Cearense segue sem vencer no Campeonato Brasileiro Série C. Apesar disso, conquistou seu primeiro ponto na competição no empate diante do Figueirense na tarde deste domingo, 8, em Horizonte A Águia da Precabura continua na lanterna da competição.

No Estádio Domingão, os donos da casa foram os responsáveis por exercer forte pressão sobre os catarinenses. Mas foi só aos 38 minutos que conseguiu balançar as redes. De pênalti, Iury Tanque tocou no canto esquerdo do goleiro Wilson para abrir o placar da partida. Foi o primeiro gol marcado pelo Atlético na competição, frente aos 11 sofridos até então.

Na volta do intervalo, os visitantes conseguiram empatar com Marlyson, que de fora da área arriscou e o goleiro Carlão aceitou. O Atlético continuou em cima, mas não converteu as chances criadas em gol.

Em cinco partidas disputadas na competição, o time cearense tem quatro derrotas e um empate, tendo marcado apenas um gols e sofrido 12.

Precisando se recuperar na terceira divisão, o Atlético volta a campo na tarde do próximo sábado, 14, para encarar o Altos, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.



