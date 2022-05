Com reforços, Floresta e Ferroviário seguem preparação para sexta rodada da Série C

Com bom início na Série C, Floresta e Ferroviário seguem em preparação para a quinta rodada do certame nacional. Na terceira e quarta colocações, respectivamente, os clubes continuam se reforçando para manter o bom aproveitamento e terminar a primeira fase entre os oito primeiros.

O Lobo da Vila joga no próximo sábado, 14, às 19 horas, contra o Manaus. A partida acontece no estádio João Ronaldo, em Pacajus, local onde o Verdão conquistou a sua primeira vitória na competição, quando bateu o Confiança-SE, por 1 a 0.

Dois nomes se incorporaram ao elenco nessa semana: o meia-atacante Dos Santos, que esteve representando o Caucaia na campanha que deu à Raposa Metropolitana o vice-campeonato cearense, e o zagueiro William Goiano, que retornou de empréstimo do São Luiz de Ijuí-RS, onde disputou o Campeonato Gaúcho.

O clube encerra a preparação para a partida nesta sexta-feira, 13. O atacante Flávio Torres falou sobre o início do Floresta na competição: "Trabalhamos de acordo com o planejamento traçado pela comissão técnica comandado pelo professor Drubskcy, onde ao longo dos dias, estamos desempenhando um grande trabalho e aos pouco, estamos conseguindo grandes resultados para nossa projeção dentro da Série C. O bom início é fruto de trabalho bem sucedido e nele, queremos permanecer até o fim da competição", disse.



Já o Ferroviário vai folgar neste fim de semana e só entra em campo na próxima terça-feira, 17, quando visita o Confiança-SE, às 20 horas. Embalado com três vitórias seguidas, o Tubarão da Barra quer aproveitar o mau momento do time sergipano para se consolidar nas primeiras posições.

A Peixe anunciou, nessa semana, o reforço do atacante Gustavo, que disputou o Campeonato Cearense 2022 pelo Icasa. O jogador é o 12º reforço coral desde o fim do certame estadual, e chega para dar mais opções ofensivas ao técnico Roberto Fonseca.

A equipe segue treinando diariamente na capital cearense até a próxima segunda-feira, 13, quando viaja para Aracaju (SE) e fica concentrado para jogar no dia seguinte.

O atacante Edson Cariús, que recentemente completou 100 jogos pelo clube e anotou o gol da vitória diante do São José-RS, na rodada passada, falou sobre essa sequência positiva do Tubarão da Barra.

"Um momento importante que a gente vem vivendo dentro da competição. Nós sabemos que a competição é longa e vai chegar a hora em que a gente também vai sair derrotado, então a gente tem que se preparar para quando esse momento chegar. Sabemos que o nosso grupo é muito forte, a gente tem condição de fazer uma grande Série C e conseguir a nossa classificação", projetou.

