Fora de casa, Floresta conhece sua primeira derrota na Série C

O Floresta sofreu sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, 8, o time cearense foi superado pelo Ypiranga, do Rio Grande do Sul, por 2 a 0. Apesar do revés, a equipe da Vila Manoel Sátiro continua na vice-liderança da competição, com dez pontos.

Hugo Almeida e Marcão marcaram para os gaúchos ainda no primeiro tempo, aos 34 e aos 42 minutos, respectivamente. O resultado poderia ter sido ainda pior para os cearenses, já que Hugo Almeida teve a chance de ampliar para os donos da casa em cobrança de pênalti, mas desperdiçou a oportunidade.

Com três pontos atrás do líder Mirassol, o Floresta acumula dez pontos em cinco jogos na competição. Até o momento, são três vitórias, um empate e uma derrota, com 66,7% de aproveitamento.

A chance do Verdão da Vila se recuperar da derrota deste domingo será daqui a uma semana, quando no próximo sábado, 14, recebe o Manaus, às 19 horas, no Estádio Ronaldão, pela 6ª rodada da Série C.



