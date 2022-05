Secretário de Esporte estima data de inauguração do PV; confira os detalhes

Reinauguração do estádio Presidente Vargas pode acontecer em 21 de maio com jogo entre Ferroviário e Botafogo-SP

O estádio Presidente Vargas deve ser liberado neste mês de maio, de acordo com Ozires Pontes, secretário do Esporte do município de Fortaleza. Ao programa "As Frias do Sérgio", da Rádio O POVO CBN, ele falou que a inauguração do PV pode ocorrer no dia 21 em jogo do Ferroviário diante do Botafogo-SP.

“A gente prometeu o término da obra até o dia 30 de abril. Atrasamos 10 dias, está dentro do tolerável eu penso, nós tivemos 40 dias de chuvas e isso prejudicou bastante. Mas, estamos na fase de laudos e temos algumas opções para fazer essa inauguração em maio”, disse.

O secretário comunicou que o Tubarão da Barra foi o único clube que procurou a Secel até o momento para inaugurar o equipamento. “Quem se pronunciou formalmente foi o Ferroviário, porque ele vai ter um jogo no dia 21 de maio contra o Botafogo-SP. É uma opção, não está definido, mas teremos todas as condições no dia 21 de maio de fazer essa inauguração”, informou.

Ozires Pontes destacou ainda o desejo de que o estádio receba partidas de Ceará e Fortaleza. O secretário da Secel ressaltou que conversará com os presidentes Robinson de Castro e Marcelo Paz sobre a disposição do equipamento para duelos dos times. A capacidade do PV é de 21.166 lugares.

“O PV está disponível para todos, inclusive a Série A. Agora a gente sabe que tem a questão do público, o PV são 21.166 torcedores, a capacidade. É lógico que é limitado você ter dois times na Série A com torcidas enormes. Nós vamos conversar com os presidentes, Robinson e Marcelo Paz, e tendo uma oportunidade de um deles contra um time de fora, o PV estará à disposição. Vou fazer de tudo para levar o Fortaleza e o Ceará para fazerem um jogo com a gente”, frisou.

Utilizado como hospital de campanha entre 18 de abril e 21 de setembro de 2020 para atender pacientes vítimas da Covid-19, a última vez que o estádio sediou uma partida oficial foi há pouco mais de dois anos. O Ferroviário derrotou o Pacajus por 1 a 0, pelo Campeonato Cearense, já sem a presença de torcedores no dia 15 de março de 2020.



