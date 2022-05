Com gols no final, Crato perde para o Sousa-PB pela Série D

O Crato foi derrotado para o Sousa, fora de casa, na tarde deste sábado, 7, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time cearense ficou com um jogador a menos durante parte do segundo tempo e não conseguiu segurar os donos da casa. Com gols no fim da partida, o Crato segue sem vencer na competição.

Até pouco antes do apito final, o Crato celebrava aquele que seria seu segundo ponto conquistado em quatro jogos no torneio. Após ficar com um jogador a mais, depois que o atacante Erick foi expulso, os paraibanos empreenderam forte pressão contra os visitantes.

Quando o cronômetro do árbitro Ranilton Oliveira de Sousa (MA) chegou aos 45 minutos da segunda etapa, o lateral Vinícius Paiva chutou forte sem chances para o goleiro Celismar defender. A bola ainda tocou na trave antes de colocar o Sousa na frente.

Minutos depois, o atacante Jó Boy aproveitou para deixar o seu e ampliar o placar para o time mandante. Aos 50 minutos, o camisa 11 marcou o gol que deu números finais à partida, válida pela 4ª rodada da Série C.

Agora o Crato terá uma semana para se tentar se recuperar na competição e buscar sua primeira vitória. O time volta a campo na tarde do próximo sábado, 21, contra o vice-líder do Grupo 3, São Paulo Crystal, em partida realizada novamente na Paraíba.



O Azulão do Cariri conquistou apenas 1 ponto no torneio, no empate diante do América-RN, na segunda rodada. Em quatro partidas, o time acumula ainda 3 derrotas.

